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22 мая 2020, пятница, 13:20 43
Кабмин 2020-05-22T13:45:22+03:00
Українські Новини
Минекоенерго учитывает рекомендации Энергетического Сообщества при разработке новой модели ПСО

Минекоенерго учитывает рекомендации Энергетического Сообщества при разработке новой модели ПСО

Елена Новикова
Энергетическое сообщество, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Минэкоэнерго, Механизм ПСО
Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Фото: Минэкоэнерго
Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Фото: Минэкоэнерго

Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделяет позицию Энергетического Сообщества по введению финансового механизма возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкоэнерго.

Так, сообщается, что 20 мая Кабинет Министров Украины частично изменил Положение о возложении спецобязанностей участников рынка электроэнергии, а также Порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

Эти изменения предусмотрены перечнем мер, необходимых для стабилизации ситуации в энергетическом секторе, утвержденных Антикризисным энергетическим штабом. Они, в частности, уменьшают обязательную долю продаж электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и дают право ГП "Гарантированный покупатель" продавать электроэнергию по двусторонним договорам.

Отмечается, что 21 мая директор Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач направил письмо Министерству энергетики и защиты окружающей среды, в котором обратил внимание на то, что введенные изменения не предусматривают перехода от товарной модели ПСО в финансовой, на чем настаивает Энергетическое Сообщество.

"Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделяет позицию Энергетического Сообщества по введению финансового механизма возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии. Внедрение такого механизма также предусмотрено мероприятиями по стабилизации ситуации в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что пакет документов о переходе к финансовой системе ПСО, согласованный с Секретариатом Энергетического Сообщества, был готов еще до запуска новой модели рынка электрической энергии в июле 2019 года, но тогда Кабинет Министров выбрал другой механизм ПСО, который негативно повлиял на функционирование рынка.

"Механизм ПСО, принятый Кабинетом Министров 20 мая, - временное решение, которое будет действовать до момента введения финансового механизма ПСО. Его нужно было принять за сложной ситуации в энергетической отрасли", - добавили в Минкоэнерго.

Также уточняется, что проект финансового механизма ПСО, согласованный с Секретариатом Энергетического Сообщества, дорабатывается Минекоенерго и готовится к принятию. Однако введение финансовой модели ПСО потребует внесения Верховной Радой изменений в Налоговый кодекс. Без этих изменений перейти на новую модель ПСО будет невозможно.

Как сообщали Українські Новини, Буславец заявила, что меморандум о поддержке возобновляемой энергетики может быть подписан на этой неделе.

Также Агентство США по международному развитию USAID предоставит Министерству энергетики и защиты окружающей среды экспертную помощь в совершенствовании механизма специальных обязанностей (ПСО) и условий поддержки производства электрической энергии из возобновляемых источников.

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