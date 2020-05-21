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21 мая 2020, четверг, 23:21 1209
Происшествия 2020-05-21T23:45:03+03:00
Українські Новини
В Харькове АТОшник избил лауреата премии "Гордость страны"

В Харькове АТОшник избил лауреата премии "Гордость страны"

Надежда Комендантова
АТО, Избиение, Лауреат, служба в армии

В Харькове неизвестный, представившись ветераном АТО, жестоко избил парня, который оказался лауреатом премии "Гордость страны". Его друзья снимали происходящее на видео.

Ролик опубликовал в четверг, 21 мая, телеграм-канал "ХС Харьков", пишет "Страна".

Конфликт произошел на почве того, что обидчику не понравилось удостоверение помощника депутата 7 созыва, на котором стояла дата за 2020 год. Молодой человек посчитал удостоверение ненастоящим, рассказал о том, что двадцатилетние парни служат в АТО, посоветовал Ивану тоже пойти на фронт и избил его кулаками и ногами в область головы и туловища.

Позже выяснилась личность избитого молодого человека. Оказалось, Иван Литвинов, который занимается волонтерской работой в детских домах. При этом сам сирота.

"Как оказалось, избитый парень это тот самый тип, который пел песни в костюме Верки Сердючки. Зовут его Иван, он сирота из детдома", - говорится в сообщении канала.

Затем удалось установить, что перед инцидентом у Ивана возник конфликт с патрульными.

Отметим, что Иван также получил престижную награду "Человек года", а с назначением его поздравлял сам мэр Харькова Геннадий Кернес. На Фейсбуке у Ивана также есть фотографии с известными личностями. Он сфотографировался с президентом Владимиром Зеленским, Дзидзьо, Ириной Билык и другими.

Иван с Владимиром Зеленским. Фото: FacebookИван с Владимиром Зеленским. Фото: Facebook

Напомним, Прокуратура в Киеве сообщила о подозрении двум мужчинам из-за того, что они избили водителя скорой помощи, пока тот ждал бригаду врачей.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пенсионеры побили водителя трамвая, который не пускал их в салон из-за карантина.

В Харькове 50-летний водитель троллейбуса избил пассажиров.

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