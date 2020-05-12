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12 мая 2020, вторник, 22:24 545
Происшествия 2020-05-12T22:24:43+03:00
Українські Новини
В Киеве ночью избили водителя скорой помощи

В Киеве ночью избили водителя скорой помощи

Ольга Фандорина
Избиение, Хулиганство, Скорая помощь, подозрение
Скорая. Фото: tribun.com.ua
Скорая. Фото: tribun.com.ua

Прокуратура в Киеве сообщила о подозрении двум мужчинам из-за того, что они избили водителя скорой помощи, пока тот ждал бригаду врачей. Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Инцидент произошел в ночь на 11 мая возле жилого дома на проспекте Романа Шухевича. Бригада врачей приехала на вызов по данному адресу. Пока врачи поднялись к больному, водитель ждал их в машине у подъезда.

"В это время двое парней, увидев припаркованный у подъезда служебный автомобиль скорой медицинской помощи, начали беспричинно провоцировать конфликт с водителем, после чего нанесли последнему несколько ударов в область головы и повредили служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

На место происшествия приехали полицейские, которые задержали нападавших.

"На место происшествия сразу были вызваны полицейские, которые и задержали хулиганов. Ими оказались двое местных жителей, 1994 и 2000 года рождения", - говорится в сообщении.

Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство. 

Также в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения, а именно: содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пенсионеры побили водителя трамвая, который не пускал их в салон из-за карантина.

В Харькове 50-летний водитель троллейбуса избил пассажиров.

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