Ляшко розповів, чи готова українська медицина до другої хвилі коронавірусу

В той час, як в Україні число нових випадків коронавірусу стрімко росте другий день підряд, як буде реагувати система охорони здоров'я України у разі другої хвилі коронавіруса, розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко ефірі каналу "Україна 24".

"Коли ми запускали карантин, це був карантин для нової невивченою інфекції, коли все сталося. Жодна країна світу не знала, за яким сценарієм буде розвиватися поширення вірусу. Зараз є розуміння, які заходи ефективні, і коли ми впроваджуємо адаптивний карантин, ми запускаємо певні заходи пом'якшення за певними сферами економіки", — пояснив він.

За словами Ляшка, у разі настання другої хвилі система охорони здоров'я буде більш підготовлена.

"Буде найкраща можливість лабораторій, і у нас буде можливість відстежувати індикатори, з якою кількістю хворих справляється наша система охорони здоров'я. Надалі, якщо коронавірусна хвороба пробуде з нами рік, ми зможемо визначати епідеміологічний поріг для кожної території", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 71-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19. На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

Також збираються відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку.