В Днипре работница банка "прикарманила" более 19 млн гривен вкладчиков

В то время, как Киевская прокуратура сообщила о подозрении начальнику центрального отделения государственного банка в Киеве в завладении средствами 19 клиентов в сумме более 1 миллиона гривень, в Днипре на лаве подсудимых оказалась сотрудница банка, которая присвоила деньги вкладчиков на сумму более 19 млн гривен и распорядилась указанными средствами по своему усмотрению.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

"В суд направле обвинительный акт в отношении менеджера одного из коммерческих банков за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.4 ст.358 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, использование заведомо поддельного документа)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, женщина на основании заведомо поддельных официальных документов - доверенностей на распоряжение депозитным счетам, якобы выданным последней их владельцами, присвоила денежные средства пяти граждан-вкладчиков банка на общую сумму около 19,3 млн грн. В дальнейшем злоумышленница распорядилась указанными средствами по своему усмотрению.

В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Как сообщали Українські Новини, на Тернопольщине жертвой мошенников стала мама ребенка, который травмировался в результате взрыва газа в сельском клубе. Более 360 тыс. гривен, собранных благотоврителями на лечение ребенка, у нее выманили мошенники.

Ранее полиция сообщила жителю Одессы о подозрении в завладении 1 млн гривен средств банка.