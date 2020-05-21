Начальник отделения госбанка вывел со счетов клиентов 1 миллион гривен, – прокуратура

Киевская прокуратура сообщила о подозрении начальнику центрального отделения государственного банка в Киеве в завладении средствами 19 клиентов в сумме более 1 миллиона гривень. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передают Українські Новини. По данным следствия, подозреваемый с другими сотрудниками отделения, используя чужой логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системы и без ведома клиентов банка меняли информацию, которая обрабатывается в системе. Злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов потерпевших.После этого деньги передавались начальнику отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению. Потерпевшими признаны 19 человек, которым причинен материальный ущерб в сумме более 1 млн гривен. Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Сейчас проверяется информация о завладении подозреваемым еще 9 млн гривен средств клиентов. Кроме того, в рамках следствия также будет дана правовая оценка действиям других работников банка, задействованных в хищении средств. Как сообщали Українські Новини, на Тернопольщине жертвой мошенников стала мама ребенка, который травмировался в результате взрыва газа в сельском клубе. Более 360 тыс. гривен, собранных благотоврителями на лечение ребенка, у нее выманили мошенники. Ранее полиция сообщила жителю Одессы о подозрении в завладении 1 млн гривен средств банка.