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21 мая 2020, четверг, 18:56 91
СМИ 2020-05-21T19:30:01+03:00
Українські Новини
Телеканал Эспрессо проверит Нацрада из-за недостатка собственного производства

Телеканал Эспрессо проверит Нацрада из-за недостатка собственного производства

Елена Новикова
Радио Свобода, Нацсовет по телевидению, Эспрессо TV
Еспресо. Фото: espreso.tv
Еспресо. Фото: espreso.tv

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "Голдберри" (телеканал Эспрессо) из-за уменьшения минимальной доли национального продукта, в то время, как Владимир Зеленский на пресс-конференции к первой годовщине его президентства заявил, что выступает за пересмотр квот вещания на украинском языке на телевидении.

Об этом говорится в сообщении Нацсовета, передают Українські Новини.

"Национальный совет на заседании 21 мая назначил внеплановую выездную проверку ООО "Голдберри" (логотип "Эспрессо"), г. Киев, в связи с зафиксированными признаками нарушений условий лицензий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 мая в эфире телеканала Эспрессо ТВ мониторингом зафиксировано трансляцию программ иностранного производства продолжительностью 1 час 11 минут в сутки (4,93% от общего объема вещания).

Так, с 0:09 до 0:38 (с повтором с 7:35 до 8:04) транслировалось "Радио Свобода", а с 21:00 до 21:14 - "ВВС NEWS Украина".

Это является признаком нарушения части седьмой статьи 27, части восьмой статьи 28 и пункта а) части первой статьи 59 закона о телевидении и радиовещании, поскольку лицензиатом уменьшено минимальную долю национального аудиовизуального продукта, который по лицензии должно быть не менее 24 часов/сутки (100%).

По результатам проверки Нацсовет примет соответствующее решение о вещателе.

Как сообщали Українськi Новини, по данным опроса, 40,2% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают нецелесообразным введение квот на украинский язык на радио и телевидении.

Ранее  Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в связи с обращением Службы безопасности Украины назначил внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1"(логотип "1+1") из-за показа карты Украины без Крыма в выпуске новостей "ТСН".

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