підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Європу чекає друга хвиля COVID-19: 90% населення залишається вразливим перед вірусом
21 травня 2020, четвер, 17:50 10
Європа 2020-05-21T19:15:02+03:00
Українські Новини
Європу чекає друга хвиля COVID-19: 90% населення залишається вразливим перед вірусом

Європу чекає друга хвиля COVID-19: 90% населення залишається вразливим перед вірусом

Елизавета Кесельман
Європа, коронавірус в Європі, боротьба з коронавірусом, Нова хвиля коронавірусу
Європа. Фото: http://vi.ill.in.ua/
Європа. Фото: http://vi.ill.in.ua/

Незважаючи на те, що Європа вже пережила пік коронавірусу, а багато країн послабили карантинні заходи, в Європейському центрі попередження та контролю захворювань (ECDC) прогнозують повторну хвилю епідемії в Європі й рекомендують ретельно підготуватися до неї. Про це заявила голова ECDC Андреа Аммон інтерв'ю The Guardian.

Як заявила Аммон, до 90% населення залишається вразливим перед вірусом.

Раніше вже прогнозувалася друга хвиля епідемії коронавірусу не тільки в Європі, але і за її межами. Однак нинішня епідемія ще не закінчилася, а уряди багатьох країн вже послабили обмеження.

"Якщо подивитися на характеристики вірусу, подивитися на те, що зараз відбувається в різних країнах з точки зору імунітету населення - а показники не такі вже й вражаючі, від 2% до 14%, що залишає від 85% до 90% населення вразливим. Вірус навколо нас і поширюється набагато більше, ніж у січні і лютому", - зазначила вона.

Разом з тим Аммон переконана, що друга хвиля COVID-19 не буде неминуче катастрофічною, якщо люди будуть дотримуватися правила та дистанцію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ВООЗ зрівнювало зняття карантину з недолікованої хворобою і закликало країни не скасовувати його передчасно.

Більше новин про: Європа коронавірус в Європі боротьба з коронавірусом Нова хвиля коронавірусу

Через карантин в Європі посилилися домагання до ді...
Польща продовжила на місяць контроль на кордонах з...
Саморобні костюми та пакети на взуття: AP показало...
США незабаром очікують нову хвилю епідемії коронав...
У трьох областях карантинні ослаблення не почалися через складну ситуацію з COVID-19
З 23 травня відновить роботу громадський транспорт, а з 25 травня - метро, - Кличко
Новини
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
Телеканалу Еспресо призначили перевірку через брак власного теепродукту 19:04
Зеленський підписав "антиколомойський" закон про банки 18:42
НБУ дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно 18:36
Бойовики вбили українського військового, ще 2 поранили і 5 травмовано 18:29
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Нардеп Богуцька видалила фото в "масці-авосьці" на прохання Єрмака 19:44
Немає фахівців і обладнання. "Київводоканал" відмовився перевіряти воду на коронавірус 22:15 Документ
Після зняття обмежень проїзд у маршрутках може подорожчати 20:37
Київ не має наміру відкривати ТРЦ до запуску метро 20:16
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня 15:01
"Батьківщина" не прийшла на засідання Ради через коронавірус, виявлений у депутата 11:11
більше новин
Телеканал "1+1" перевірять через показ карти України без Криму у випуску новин "ТСН"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok