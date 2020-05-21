Європу чекає друга хвиля COVID-19: 90% населення залишається вразливим перед вірусом

Незважаючи на те, що Європа вже пережила пік коронавірусу, а багато країн послабили карантинні заходи, в Європейському центрі попередження та контролю захворювань (ECDC) прогнозують повторну хвилю епідемії в Європі й рекомендують ретельно підготуватися до неї. Про це заявила голова ECDC Андреа Аммон інтерв'ю The Guardian.

Як заявила Аммон, до 90% населення залишається вразливим перед вірусом.

Раніше вже прогнозувалася друга хвиля епідемії коронавірусу не тільки в Європі, але і за її межами. Однак нинішня епідемія ще не закінчилася, а уряди багатьох країн вже послабили обмеження.

"Якщо подивитися на характеристики вірусу, подивитися на те, що зараз відбувається в різних країнах з точки зору імунітету населення - а показники не такі вже й вражаючі, від 2% до 14%, що залишає від 85% до 90% населення вразливим. Вірус навколо нас і поширюється набагато більше, ніж у січні і лютому", - зазначила вона.

Разом з тим Аммон переконана, що друга хвиля COVID-19 не буде неминуче катастрофічною, якщо люди будуть дотримуватися правила та дистанцію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ВООЗ зрівнювало зняття карантину з недолікованої хворобою і закликало країни не скасовувати його передчасно.