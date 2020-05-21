В "Киевстар" рассказали о причине сбоя сети: случилась авария

Многие абоненты Киевстар не смогли подключиться к интернету утром 21 мая - "Киевстар" заявил об аварии и пообещал устранить неполадки до вечера. Об этом сообщается на Facebook компании.

"У части абонентов сейчас сложности с некоторыми сервисами. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить услугу домашнего интернета", - сообщили в Киевстар.

Кроме того, всем пользователям, испытавшим неудобства в связи со сбоем, компания пообещала компенсацию.

В Twitter Киевстар сказано, что ориентировочное время возобновления работы сети - сегодня до 18:00.

Дозвониться в службу поддержки сейчас сложно. Киевстар пообещал сообщать новости и отвечать на вопросы в соцсетях.

Как сообщали Українські Новини, спрос на Wi-Fi-роутеры и 4G-модемы увеличился в 6 раз на время карантина, у многих пользователей "Домашнего интернета" от "Киевстар" в столице Украины с утра 21 мая уже несколько часов нет доступа в Сеть.

А ранее 13 сентября, в Киеве перестали работать терминалы Приватбанка в магазинах, также отмечались проблемы со снятием денег из банкоматов по карточкам банка. В прошлом году, летом в Приватбанке также случился масштабный сбой - все сервисы и терминалы не работали.