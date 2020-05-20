Масштабные пробки "парализовали" почти все районы Киева

Сегодня утром, 20 мая, Киев продолжают сковывать масштабные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, масштабные пробки можно наблюдать в районе станций метро "Осокорки", "Бориспольская", "Харьковская". Также "стоят" автомобили на улице Соборности и Дарницком шоссе.

Кроме того, на Левом берегу стоит частично бульвар Перова, Северный мост, а также автомобили в районе станций метро "Дарница" и "Черниговская".

Еще одна крупная пробка образовалась на Набережном шоссе и несколько более мелких у станции метро "Почайна" и "Героев Днепра".

Пробки на Набережном шоссе. Карта: Google Maps

На Правом берегу традиционно в пробках парализован проспект Победы в районе станций метро "Берестейская", "Шулявская" и "Политехнический институт". Стоят авто и около "Университета" и "Театральной".

В Голосеевском районе масштабные пробки наблюдаются около станции метро "ВДНХ", "Теремки", "Васильковская" и "Голосеевская".

Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. Киевляне отмечают, что цены на поездку в центр города стали больше на 150%, а поездка из окраины в окраину обойдется более, чем в 300 гривен.