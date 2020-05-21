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21 травня 2020, четвер, 11:20 9 Карта
Суспільство 2020-05-21T13:54:10+03:00
Українські Новини
У Києві ранкові пробки не слабшають навіть до опівдня. Де найбільш завантажені дороги

У Києві ранкові пробки не слабшають навіть до опівдня. Де найбільш завантажені дороги

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Затори в Києві, пробки в Києві
Пробки в Києві. Карта: Google Maps
Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Київ вже другий тиждень поспіль "паралізують" ранкові та вечірні пробки. Сьогодні, 21 травня, утруднення руху спостерігається навіть після "години-пік" у столиці. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Так, згідно з даними сервісу, найбільш завантажені дороги на Подолі та Лівому березі столиці.

Найсильніше ускладнено рух на Набережному шосе і Північному мосту. Також "стоїть" бульвар Перова і авто в районі станцій метро "Арсенальна" і "Гідропарк".

Затори в центрі КиєваЗатори в центрі Києва

Крім того, традиційно ранкові пробки паралізували центр Києва. Тут ускладнено рух в районі станцій "Театральна", "Вокзальна", "Політехнічний інститут".

А у Голосіївському районі пробки спостерігаються біля станції метро "Деміївська" і "Голосіївська".

Пробки в Києві. Карта: Google MapsПробки в Києві. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, у Києві після ослаблення карантину влетіли ціни на таксі зважаючи популярності цього виду транспорту: з 12 травня ціни на послуги таксі збільшилися мінімум в 1,5 рази. Кияни відзначають, що ціни на поїздку у центр міста стали більше на 150%, а поїздка з околиці в околицю обійдеться більш, ніж у 300 гривень.

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