У Києві ранкові пробки не слабшають навіть до опівдня. Де найбільш завантажені дороги

Київ вже другий тиждень поспіль "паралізують" ранкові та вечірні пробки. Сьогодні, 21 травня, утруднення руху спостерігається навіть після "години-пік" у столиці. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Так, згідно з даними сервісу, найбільш завантажені дороги на Подолі та Лівому березі столиці.

Найсильніше ускладнено рух на Набережному шосе і Північному мосту. Також "стоїть" бульвар Перова і авто в районі станцій метро "Арсенальна" і "Гідропарк".

Затори в центрі Києва

Крім того, традиційно ранкові пробки паралізували центр Києва. Тут ускладнено рух в районі станцій "Театральна", "Вокзальна", "Політехнічний інститут".

А у Голосіївському районі пробки спостерігаються біля станції метро "Деміївська" і "Голосіївська".

Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, у Києві після ослаблення карантину влетіли ціни на таксі зважаючи популярності цього виду транспорту: з 12 травня ціни на послуги таксі збільшилися мінімум в 1,5 рази. Кияни відзначають, що ціни на поїздку у центр міста стали більше на 150%, а поїздка з околиці в околицю обійдеться більш, ніж у 300 гривень.