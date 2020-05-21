В Украине выявили больше тысячи предприятий-нарушителей карантина. О некоторых рассказали полиции

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатирует, что в ходе проверок с 11 по 17 мая объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты по соблюдению ими противоэпидемических мер в период карантина выявила1 289 нарушений.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"Госпродпотребслужба проверила более 9,6 тыс. объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты по соблюдению ими противоэпидемических мероприятий в период карантина", - сказано в нем.

Так, было осуществлено 9 628 мероприятий надзора по соблюдению указанными объектами санитарных норм и правил, определенных действующим законодательством и временными рекомендациями по предотвращению осложнения эпидемической ситуации вследствие распространения коронавирусной болезни.

В частности ведомство проверило 4 443 объекта торговли продовольственными товарами, выявив на 591 нарушения (предоставлено 399 предписаний, составлено 48 протоколов, в 117 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 28 случаях проинформирована Нацполиция).

На 270 из 1 756 объектов торговли непродовольственными товарами также были выявлены нарушения (176 предписаний, 15 протоколов, в 43 случаях информировались органы местной власти, в 10 случаях - Нацполиция).

При проверке 354 заведений общественного питания на 45 объектах были выявлены нарушения (44 предписания, 1 протокол, в 12 случаях информировались органы местной власти, в 5 случаях - Нацполиция).

Среди 722 проверенных парикмахерских и салонов красоты у 149 зафиксированы нарушения (19 протоколов, в 24 случаях информировались органы местной власти, в 7 случаях - Нацполиция).

Также среди 1 653 других объектов надзора (объекты водоснабжения и водоотведения, транспорт, аптеки и т.д.) на 234 были выявлены нарушения (155 предписаний, 15 протоколов, в 55 случаях информировались органы местной власти и в 10 случаях - Нацполиция).

Кроме того, специалисты управлений государственного надзора участвуют в расследовании случаев заболевания коронавирусной болезнью и привлекаются к работе в специализированных противоэпидемических бригадах.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков.

ранее Госпродпотребслужба констатировала, что в ходе проверок с 4 по 12 мая на каждом 5-м объекте были выявлены нарушения требований противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса.