В Вооруженных силах после спада выросло количество новых случаев Covid-19

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 45 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания, в то время, как в Украине резко увеличилось количество случаев Covid-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 20 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 45 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 143 человека.

Количество военнослужащих, в которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 39 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Четыре военнослужащего (Киевская область - 3 человека, Одесская область - 1 человек) и один работников Вооруженных сил (Киевская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая в Вооруженных силах было зафиксировано 3 новых случая коронавируса.



12 мая в ВСУ зафиксировали 5 новых случаев Covid-19.