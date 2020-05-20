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20 мая 2020, среда, 10:47 92
Силовые структуры 2020-05-20T12:00:03+03:00
Українські Новини
В Вооруженных силах после спада выросло количество новых случаев Covid-19

В Вооруженных силах после спада выросло количество новых случаев Covid-19

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Коронавирус в ВСУ, Коронавирус в армии
Военный. Фото: Минобороны Украины
Военный. Фото: Минобороны Украины

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 45 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания, в то время, как в Украине резко увеличилось количество случаев Covid-19

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 20 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 45 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 143 человека.

Количество военнослужащих, в которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 39 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Четыре военнослужащего (Киевская область - 3 человека, Одесская область - 1 человек) и один работников Вооруженных сил (Киевская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая в Вооруженных силах было зафиксировано 3 новых случая коронавируса.


12 мая в ВСУ зафиксировали 5 новых случаев Covid-19

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