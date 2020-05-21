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21 травня 2020, четвер, 10:00 18
Силові структури 2020-05-21T11:15:02+03:00
Українські Новини
У ВРУ зареєстровано 3 нових випадки зараження коронавірусом

У ВРУ зареєстровано 3 нових випадки зараження коронавірусом

Елизавета Драбкина
Збройні сили України, Армія, ЗСУ, Коронавірус
Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

У Збройних силах коронавірусом хворіє 48 осіб, за минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування Медичних сил Збройних сил, передають Українські Новини.

"Станом на 07.00 21 травня в Збройних Силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 82 особи та 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 205 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби - 29 чоловік.

За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Двоє військовослужбовців (Рівненська область) і один працівників Збройних сил лікуються вдома під спостереженням медичної служби.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Симптоми захворювання відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня в Збройних силах було зафіксовано 5 нових випадків коронавіруса.

Число нових випадків коронавіруса стрімко росте другий день підряд. 20 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 476 до 19 706, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 579 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 34,5%, кількість нових летальних випадків - знизилася на 6,3%.

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