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21 мая 2020, четверг, 06:00 880 Карта
Lifestyle 2020-05-21T07:45:04+03:00
Українські Новини
Придут заморозки и холод. Синоптик рассказала, когда ждать тепло в Украине

Придут заморозки и холод. Синоптик рассказала, когда ждать тепло в Украине

Валерия Драгомирова
Погода, Ветер, Дожди, Заморозки, Прогноз погоды, Заморозки в мае
Заморозки. Фото: Pinterest
Заморозки. Фото: Pinterest

Ближайшие две-три ночи - высокая вероятность заморозков в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook. 

21 мая в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, периодические дожди, облачность, которых будет больше в центральных областях. 

Ветер северо-западный, 5-12 м/с, на западе и севере с сильными порывами.

Днем в четверг в Украине предполагается + 12 + 18 градусов, на юге местами до +20 градусов. 


"Куртки и плащи в ближайшее время не исчезнут из наших вешалок в коридорах. Как и зонты", - предупредила синоптик. 

В Киеве 21-го мая ночью будет ясно, сухо, днем ​​- периодически дождь. В окрестностях столицы есть вероятность небольших заморозков, днем ​​+14 градусов.

В дальнейшем - холодные ночи, прохладные дни.

По словам синоптика, небольшое потепление придет аж на следующей неделе.

Погода в Украине 21 мая. Карта: Facebook/Наталья ДиденкоПогода в Украине 21 мая. Карта: Facebook/Наталья Диденко


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Кроме того, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

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