Придут заморозки и холод. Синоптик рассказала, когда ждать тепло в Украине

Ближайшие две-три ночи - высокая вероятность заморозков в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook. 21 мая в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, периодические дожди, облачность, которых будет больше в центральных областях. Ветер северо-западный, 5-12 м\/с, на западе и севере с сильными порывами. Днем в четверг в Украине предполагается + 12 + 18 градусов, на юге местами до +20 градусов. "Куртки и плащи в ближайшее время не исчезнут из наших вешалок в коридорах. Как и зонты", - предупредила синоптик. В Киеве 21-го мая ночью будет ясно, сухо, днем - периодически дождь. В окрестностях столицы есть вероятность небольших заморозков, днем +14 градусов. В дальнейшем - холодные ночи, прохладные дни. По словам синоптика, небольшое потепление придет аж на следующей неделе. Погода в Украине 21 мая. Карта: Facebook\/Наталья Диденко Как сообщали Українські Новини, синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая. Кроме того, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.