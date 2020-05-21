Придут заморозки и холод. Синоптик рассказала, когда ждать тепло в Украине

Ближайшие две-три ночи - высокая вероятность заморозков в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

21 мая в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, периодические дожди, облачность, которых будет больше в центральных областях.

Ветер северо-западный, 5-12 м/с, на западе и севере с сильными порывами.

Днем в четверг в Украине предполагается + 12 + 18 градусов, на юге местами до +20 градусов.



"Куртки и плащи в ближайшее время не исчезнут из наших вешалок в коридорах. Как и зонты", - предупредила синоптик.

В Киеве 21-го мая ночью будет ясно, сухо, днем ​​- периодически дождь. В окрестностях столицы есть вероятность небольших заморозков, днем ​​+14 градусов.

В дальнейшем - холодные ночи, прохладные дни.

По словам синоптика, небольшое потепление придет аж на следующей неделе.

Погода в Украине 21 мая. Карта: Facebook/Наталья Диденко



Как сообщали Українські Новини, синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая.



Кроме того, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.