Зеленский считает, что Украину поддерживают в США демократы, республиканцы и простые люди

Владимир Зеленский считает, что Украину поддерживают в США как демократы, так и республиканцы и простые люди и подчеркнул, что теперь американцы и западные европейцы могут найти Украину на карте.

"Несмотря на множество мыслей, слухов и теорий, которые крутились вокруг моего телефонного разговора с американским коллегой, несмотря на то, что ситуация дошла до импичмента господина Трампа, Украина остается хорошим партнером и другом США. Мы получили необходимую военную помощь для обеспечения независимости нашей страны. Нас поддерживают как демократы, так и республиканцы, а также простые люди на всей территории США. (Один положительный момент в этой истории: я уверен, что значительно больше американцев и западных европейцев теперь могут найти Украину на карте!)", - говорится в блоге Президента Владимира Зеленского по итогам года президенства в New York Times, цитируемого на сайте Президента, передают Українськi Новини.

По его словам, он никогда не думал, что быть Президентом легко.

Зеленский отметил, что после погони за высокими рейтингами, которую он вел большую часть жизни в развлекательном бизнесе, ему понадобился лишь один телефонный звонок, чтобы стать действительно всемирно известным.

Зеленский также отметил, что та история отвлекла американское и международное внимание от вопросов, которые имели большое значение для Украины.

Кроме того, Президент написал, что ситуация с коронавирусом заставила многие страны сосредоточиться прежде всего на своих внутренних проблемах.

"Это понятно, но в эпоху транснациональных кризисов, которые не останавливаются на границах, мы не должны терять фокус на огромном положительном потенциале международного сотрудничества", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина получила поддержку США и Европейского Союза в виде миллионов долларов и евро финансовой помощи для борьбы с коронавирусом, также помощь Турции и Объединенных Арабских Эмиратов в виде медицинского оборудования и средств защиты.

Зеленский также написал, что теперь Украина ожидает помощи от Международного валютного фонда и других партнеров для стабилизации экономики после пандемии.

Он отметил, что ситуация не безнадежна, а лучом надежды на фоне всех кризисов стало международное сотрудничество, она было и будет путем в будущее.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявляет, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по записям разговоров Джозефа Байдена и Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованным депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный).

Народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший Президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%. Записи телефонных разговоров, которые состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года между бывшим Президентом Украины Порошенко и государственным секретарем США Джозефом Байденом были обнародованы на сегодняшней пресс-конференции Деркача в агентстве "Интерфакс-Украина".