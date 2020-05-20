В Кембриджском университете обучение в дистанционном режиме продлили на год

В то время, как в Украине текущий учебный год студенты и школьники закончат дистанционно, в Кембриджском университете учебный процесс в режими онлайн продлили до 2021 года. Об этом говорится в официальном заявлении университета.

Отмечается, что в течение следующего учебного года (до лета 2021 года) все лекции Кембриджского университета будут проходить онлайн. Данное решение принято в рамках предотвращения заражения коронавирусом.

"Университет постоянно приспосабливается к изменениям, которые возникают во время этой пандемии. Учитывая, что, вероятно, социальное дистанцирование будет обязательной нормой, университет решил, что в следующем учебном году не будет обычных лекций", — говорится в заявлении.

Лекции будут доступны для студентов в режиме онлайн. Также предполагаются небольшие учебные офлайн-группы, но при условии соблюдения норм социального дистанцирования.

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