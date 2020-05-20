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20 мая 2020, среда, 21:58 108
Мир 2020-05-20T22:15:01+03:00
Українські Новини
В Кембриджском университете обучение в дистанционном режиме продлили на год

В Кембриджском университете обучение в дистанционном режиме продлили на год

Елизавета Кесельман
Обучение, Кембридж, дистанционное обучение, Кембриджский университет
Кембридж. Фото: grantist.com
Кембридж. Фото: grantist.com

В то время, как в Украине текущий учебный год студенты и школьники закончат дистанционно, в Кембриджском университете учебный процесс в режими онлайн продлили до 2021 года. Об этом говорится в официальном заявлении университета. 

Отмечается, что в течение следующего учебного года (до лета 2021 года) все лекции Кембриджского университета будут проходить онлайн. Данное решение принято в рамках предотвращения заражения коронавирусом.

"Университет постоянно приспосабливается к изменениям, которые возникают во время этой пандемии. Учитывая, что, вероятно, социальное дистанцирование будет обязательной нормой, университет решил, что в следующем учебном году не будет обычных лекций", — говорится в заявлении.

Лекции будут доступны для студентов в режиме онлайн. Также предполагаются небольшие учебные офлайн-группы, но при условии соблюдения норм социального дистанцирования.

Как сообщали Українські Новини, в Испании все школьники получат автоматически хорошие баллы за текущий семестр из-за карантина.

Кроме того, мы рассказали, как пройдет выпускной-2020 в Украине. 

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