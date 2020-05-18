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18 мая 2020, понедельник, 18:49 22
Жизнь 2020-05-18T18:50:33+03:00
Українські Новини
Школа на карантине: каким будет выпускной в этом году

Школа на карантине: каким будет выпускной в этом году

Надежда Комендантова
Школа, Выпускной, Карантин в школах, Выпускной-2020

Последние месяцы учебы школьников прошли в дистанционном режиме. Сегодня ученики 11 классов не понимают, как в условиях карантина они будут прощаться со школой. Есть вероятность, что обнять напоследок одноклассников и учителей им просто не разрешат. Журналисты программы "Утро с Интером" узнали, каким будет выпускной образца 2020 года и как школьники получат свои аттестаты, вто время, как Министерство образования призывает школы не проводить последний звонок и выпускной вечер после того, как подтвердили планы закончить учебный год до 1 июля для всех, кроме выпускников.

Обычно в последние недели учебного года среди старшеклассников только и разговоров о том, кто с кем пойдет на выпускной, где и как праздновать, что надеть. Но сейчас настроения совсем не радостные.

"Весь наш класс очень хотел отпраздновать вместе выпускной, потому что мы большая семья, а наши дороги сейчас разойдутся, – говорит ученица 11 класса лицея "ЭКО" №198 г. Киев Мария Ярмоленко. – Получилось, что коронавирус поломал наши планы".

Еще в прошлом месяце Министерство образования рекомендовало учебным заведениям из-за угрозы распространения коронавируса не праздновать День последнего звонка и не проводить выпускной вечер. Но как тогда поставить точку в обучении 11-классников, как выдать им аттестаты? В одной из киевских школ уже есть идея, как не оставить школьников без торжественной церемонии. "Ситуация с выпускными пока остается открытой, поскольку карантин продолжается, но мы уже думаем, что делать, – говорит директор киевской гимназии №135 им. А. Пушкина Елена Баталова. – Скорее всего, мы будем вручать аттестаты в актовом зале, сделаем график посещения, и каждый ученик придет в актовый зал вместе с семьей в свое время".

Фото: ИнтерФото: Интер

Остается еще один вопрос: что делать с выпускным вечером? "Для вчерашних школьников празднование выпускного – это некий способ поиграть во взрослую жизнь", – говорит психотерапевт Роман Кузнецов. И советует посмотреть на ситуацию иначе: жесткие условия карантина из-за пандемии позволяют детям проявить свои лучшие черты характера. "Сама по себе эта непростая ситуация является уроком взрослой жизни, – говорит Роман Кузнецов. – Ребята могут понять, осознать, что в жизни не всегда бывает так, как хочется. Мне кажется, что те выпускники, которые подойдут к этому вопросу творчески, которые смогут принять ситуацию, скорее всего, в дальнейшем добьются бОльших успехов".

У некоторых украинских школьников и педагогов уже есть план, как выйти из ситуации, да еще и принести людям пользу. Александр Макогон – директор авторской харьковской школы, в которой уже много лет отказываются от пышного празднования выпускного, от дорогих платьев и модных причесок. Деньги, которые могли быть потрачены на это, ученики отдают на благотворительность. В этом году рассматривают вариант проведения выпускного так же скромно, с выездом на природу. "Начинается наш выпускной в 10 утра, заканчивается в 18:00, – рассказывает Александр Макогон. – Обычно это формат летнего лагеря – джинсы, шашлыки. А сэкономленные деньги планируем передать в помощь отделению детской кардиохирургии".

Благотворительные акции вместо пышных празднований – тренд среди выпускников 2020-го. "Родители детей из моего класса работают в больницах, контактируют с пациентами, у которых подтвердили коронавирус, – рассказывает ученица 11 класса тернопольской специализированной школы №3 Марта Романюк. – Мы уже передали респираторы и дозаторы в детскую больницу".

Аттестаты выпускники смогут получить в любом случае, обещают учителя. Скорее всего, это произойдет без традиционных торжеств и после проведения ЗНО – в августе, а не в июне, как обычно. Но сами выпускники, их родители и работники ивент-сферы все еще надеются, что отпраздновать выпускные школьникам все-таки разрешат.

"Очень хочется, чтобы люди, разрабатывающие этапы выхода изо всех карантинных мер, вспомнили о том, что, помимо зарабатывания денег, помимо образования, есть культурная жизнь человека, и она играет далеко не последнюю роль", – говорит ведущий торжественных мероприятий Алексей Скрименко.

Как сообщали Українські Новини, в Минобразования назвали ориентировочные даты ВНО-2020.

Тем временем, Министерство здравоохранения разработало проект рекомендаций для проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). 

Также МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ.

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