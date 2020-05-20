"Мрия" привезла в Польшу некачественные китайские респираторы, - СМИ

В апреле украинский транспортный гигант Ан-225 "Мрия"привез в Польшу из Китая несколько сотен тонн медицинской экипировки для борьбы с COVID-19. Gazeta Wyborcza рассказала о том, как украинская "Мрия" стала прикрытием для сомнительных операций между властями Польши и Китая, передает BBC.

Приземление Ан-225 в варшавском аэропорту имени Шопена на фоне введенного жесткого карантина стало знаковым событием, которое аэропорт транслировал в режиме реального времени.

Самолет доставил в Польшу около семи миллионов медицинских масок, включая респираторы стандарта FFP2 и FFP3, которые должны защищать медицинский персонал от коронавируса, сотни тысяч комбинезонов и шлемов. В это время в Польше шла президентская компания. Самолет приехал встречать премьер-министр Матеуш Моравецки, который поблагодарил президента Анджея Дуду за личный вклад в борьбу с вирусом.

Но оказалось, что респираторы не были сертифицированы для использования в Евросоюзе, а сертификат качества, который предоставила для груза неназванная итальянская компания, не касался медицинского оборудования. В стране разразился скандал, который польская пресса называла "Операция Антонов".

Gazeta Wyborcza узнала, что 1,3 миллиона медицинских масок купили в Китае по два доллара за штуку, в то время, как нынешняя их цена вместе со скидками едва была 0,5 доллара. За весь груз, который в последствии оказался никому не нужным, заплатило правительство Польши. Wyborcza подчеркивает, что бизнес связи между странами продолжаются.

"Теперь все происходит по-тихому и без помпезности, сопровождавшей прилет "Мрии" 14 апреля. Очередная партия товара прибыла во Вроцлав неделю назад. На этот раз партию заказало Министерство обороны, а доставил ее Ан-124 "Руслан". Но сейчас уже никто не спешит брать за нее ответственность", - написала Wyborcza.

Тем временем, украинская "Мрия" может войти в Книгу рекордов Гиннесса после доставки медгруза из Китая.