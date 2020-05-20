На Бали намерены возобновить курортный сезон в октябре

В Евросоюзе допустили возобновления внутреннего туризма уже летом. Тем временем, власти Индонезии намерены возобновить курортный сезон. Правительство озвучило дату старта курортного сезона на Бали. Об этом сообщает The Jakarta Post.

В частности, по прогнозам Министерства туризма, если число случаев коронавируса продолжит снижаться, туристов начнут принимать уже в октябре.

Открытие сезона в озвученные сроки будет возможно при условии сохранения положительной эпидемической ситуации в регионе.

Из-за пандемии коронавируса число иностранных туристов, прибывших в Индонезию, в марте сократилось более чем на 60%. Граждане Китая составляли большинство всех туристов, их число суменьшилось более чем на 97%.

По состоянию на сегодняшний день на Бали зарегистрировано 348 случаев коронавируса и 4 смерти от инфекции. При этом по всей Индонезии число зараженных и умерших намного выше - почти 16,5 тыс. больных и более тысячи летальных случаев.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса международный туризм может упасть до 80%.