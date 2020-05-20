подписаться на рассылку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
  • Новости
  • Мир
  • На Бали намерены возобновить курортный сезон в октябре
20 мая 2020, среда, 18:02 178
Мир 2020-05-20T18:30:02+03:00
Українські Новини
На Бали намерены возобновить курортный сезон в октябре

На Бали намерены возобновить курортный сезон в октябре

Елизавета Кесельман
Индонезия, Туризм, Бали, Курортный сезон
Бали. Фото: pixabay
Бали. Фото: pixabay

В Евросоюзе допустили возобновления внутреннего туризма уже летом. Тем временем, власти Индонезии намерены возобновить курортный сезон. Правительство озвучило дату старта курортного сезона на Бали. Об этом сообщает The Jakarta Post.

В частности, по прогнозам Министерства туризма, если число случаев коронавируса продолжит снижаться, туристов начнут принимать уже в октябре.

Открытие сезона в озвученные сроки будет возможно при условии сохранения положительной эпидемической ситуации в регионе.

Из-за пандемии коронавируса число иностранных туристов, прибывших в Индонезию, в марте сократилось более чем на 60%. Граждане Китая составляли большинство всех туристов, их число суменьшилось более чем на 97%.

По состоянию на сегодняшний день на Бали зарегистрировано 348 случаев коронавируса и 4 смерти от инфекции. При этом по всей Индонезии число зараженных и умерших намного выше - почти 16,5 тыс. больных и более тысячи летальных случаев.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса международный туризм может упасть до 80%.

Больше новостей о: Индонезия Туризм Бали Курортный сезон

На Бали нашли двух мертвых украинцев...
Турфирмы переключаются на туры по Украине, но не к...
В Индонезии зараженных коронавирусом отвезут в заб...
Деньги вернут, но не все. Что делать, если из-за к...
Кабмин ввел адаптивный карантин по 22 июня
Зеленский за пересмотр языковых квот на телевидении
Новости
Антарктида. Фото: pixabay
Антарктида начала зеленеть: из-за глобального потепления на континенте развивается новая экосистема 18:33
Половина областей Украины могут смягчить карантин, - МОЗ 18:32
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Порошенко заявил о сфабрикованности "пленок Деркача" 18:25
Зеленский попросил СМИ не трогать его детей и жену 18:14
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Работники психбольницы в дождь вышли на акцию протеста из-за нехватки финансирования 13:13
больше новостей
Зеленский про второй срок, языковые квоты, люстрацию, Авакова и приговор Порошенко. Все новости пресс-конференции
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok