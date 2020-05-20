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20 травня 2020, середа, 17:24 9
Економіка 2020-05-20T19:00:03+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку впала після шестиденного зростання

Гривня на міжбанку впала після шестиденного зростання

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Міжбанк, Гривня
Гривня. Фото: Twitter
Гривня. Фото: Twitter

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після після зміцнення у вівторок на 3 коп. у середу знизився на 12 коп. до 26,67 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,53-26,57 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,57-26,59 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,65-26,70 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,34% з 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Тим часом, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 травня, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD.

 

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