"Фармак" принимает активное участие в преодолении эпидемии коронавируса, - председатель набсовета Жебровская

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) принимает активное участие в преодолении эпидемии коронавируса.

Об этом в интервью изданию UA-Times сказала председатель наблюдательного совета компании Филя Жебровская .

"Мы сегодня очень довольны, что не только принимаем участие в усмирении коронавируса, но и принимаем участие в лечебном процессе — от диагностики до борьбы с осложнениями от COVID-19 (та же сердечная недостаточность, или легочная недостаточность). Мы производим лекарственные средства, которыми пользуются врачи Украины и многих других стран мира", - сказала она.

При этом, по словам Жебровской, Украина не имеет финансовых мощностей для разработки вакцины против COVID-19.

"Несколько недель назад Европейский инвестиционный банк создал вместе в ВОЗ консорциум и выделил 7,6 млрд евро для разработки вакцин против COVID-19. Мы с вами очень хорошо понимаем, что ни "Фармак", ни Украина, к сожалению, не имеют таких финансовых мощностей. Возможно, мы сможем присоединиться на каком-то этапе к этим работам. Мы работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию с этим заболеванием и, конечно, внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом. Что касается разработки действенной вакцины — мы должны надеяться на этот консорциум, мы должны надеяться на разработки американцев. Дональд Трамп декларирует, что вакцина появится до конца года", - сказала она.

Как сообщали Українські Новини, "Фармак" поставляет препарат для борьбы с осложнениями от COVID-19 в Швецию и Великобританию.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.