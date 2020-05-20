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20 мая 2020, среда, 16:55 87
Общество 2020-05-20T18:15:02+03:00
Українські Новини
Рухнувший в Днепропетровской области мост был рассчитан на нагрузку в 10 тонн

Рухнувший в Днепропетровской области мост был рассчитан на нагрузку в 10 тонн

Ольга Фандорина
Обрушение, Фура, обрушение моста, Габаритно-весовой контроль
Под Днипром обвалился мост. Фото: Facebook/Николай Николаевич
Под Днипром обвалился мост. Фото: Facebook/Николай Николаевич

Мост в Никопольском районе Днепропетровской области, который обрушился в среду, 20 мая, был построен в 1955 году и был рассчитан на транспорт весом до 10 тонн. Вес фуры пока что неизвестен. Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

"Согласно требованиям ПДД заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 т. Ограничение скорости - до 30 км/ч. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которой была разрушена секция моста", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мост относился к категории "ограниченно трудоспособных", хуже только "нетрудоспособные мосты". Таких мостов, по информации Укравтодора, в Украине 27% из 16 тысяч искусственных сооружений.

Пресс-служба полиции области в связи с обрушения моста сообщила об открытии уголовных дел по трем статьям: служебная халатность (ч.1 ст.367), нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч.1 ст.275) и нарушение действующих на транспорте правил (ч.1 ст.291).

 Как сообщали Українські новини, еще в сентябре сообщалось, что фуры, которые будут превышать габаритно-весовой контроль, теперь будут штрафовать на 34 тысячи гривен.

Также в Киеве ограничили въезд грузовиков и установили габаритно-весовой контроль.

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