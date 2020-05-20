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20 травня 2020, середа, 12:59 8
Фінанси 2020-05-20T13:30:03+03:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні на 21 травня. Гривня впала в ціні

Офіційний курс гривні на 21 травня. Гривня впала в ціні

Елена Новикова
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Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 травня, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD, у той час, як долар продовжує падати, а євро подорожчав в обмінних пунктах київських банків.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 20 травня, на 5,87 коп. до 26,5162 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Тим часом, Національний банк Украни підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 травня, на 3,80 копійок до 26,6435 UAH/USD.

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