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20 травня 2020, середа, 10:25 6
Економіка 2020-05-20T11:30:03+03:00
Українські Новини
Долар продовжує падати, а євро раптово подорожчав. Курс валют на 20 травня

Долар продовжує падати, а євро раптово подорожчав. Курс валют на 20 травня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 19 травня на 1,55% до 26,7361 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,96 коп. до 26,4545 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 9,56 коп. до 28,6168 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 9,98 коп. до 29,1484 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,4545 26,7361 28,6168 29,1484 3,14 3,73
Максимальний 26,5500 27,3000 28,9000 29,4600 3,54 5,00
Мінімальний 26,3000 26,6500 28,2500 28,8500 2,30 3,55

Як повідомляли Українські Новини, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Тим часом, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 травня, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD.

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