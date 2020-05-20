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20 мая 2020, среда, 10:11 414
Общество 2020-05-20T10:42:16+03:00
Українські Новини
Зеленский вышел к прессе. Пресс-конференция президента онлайн

Зеленский вышел к прессе. Пресс-конференция президента онлайн

Валерия Драгомирова
Пресс-конференция, Владимир Зеленский, год Зеленского, год Президента Зеленского
Пресс-конференция Зеленского. Фото: Страна
Пресс-конференция Зеленского. Фото: Страна

В парке Мариинского дворца полным ходом идет подготовка к пресс-конференции Владимира Зеленского по случаю года президентства. Об этом пишет "ДС". 

Осветители выстраивают свет, сотрудники коммунальных служб убирают территорию, а полиция следит за порядком.

В парковой части Мариинского дворца поставили большие белые буквы ЗЕ. Видео в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

"Уже центр перекрыт, очень многое перекрыто. Проехать сюда сложно", - рассказал он.

На входе во внутренний дворик Мариинского дворца у журналистов проверяют аккредитацию, после чего меряют температуру и просят продезинфицировать руки антисептиком. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события.

После этого им выдают одноразовые маски, если они пришли без своих.

Журналистам выдают перчатки. Фото: Журналистам выдают перчатки. Фото: "Страна"

Также просят обязательно надеть одноразовые перчатки, хотя многим журналистам они мешают выполнять рабочие обязанности из-за плохого срабатывания сенсора экрана техники на перчатки.

На сцене, установленной для Зеленского, стоит столик, за ним флаг Украины и инсталляция с надписью "Зе!".

Для СМИ во дворике стоит около 70 стульев и установлено место для операторов.

Никакого навеса от дождя во дворике не предусмотрено ни для Зеленского, ни для журналистов.

В то же время идет умеренный дождь.

Пресс-конференция ЗеленскогоПресс-конференция Зеленского

По словам пресс-службы, если дождь усилится, то место проведения пресс-конференции будет перенесено внутрь Мариинского дворца, однако пока этот вариант не рассматривается.

Пока большинство присутствующих дожидаются начала пресс-конференции, которая должна стартовать в 10:30, под елками, прячась от дождя.

Несмотря на дождь журналистов угощают чаем, кофе и бутербродами.

Зона фуршетаЗона фуршета


Пресс-конференция будет проходить под открытым небом. 

Как сообщали Українські Новини, год назад состоялась инаугурация Зеленского

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию с пресс-конференции. 



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