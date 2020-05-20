Зеленский вышел к прессе. Пресс-конференция президента онлайн

В парке Мариинского дворца полным ходом идет подготовка к пресс-конференции Владимира Зеленского по случаю года президентства. Об этом пишет "ДС". Осветители выстраивают свет, сотрудники коммунальных служб убирают территорию, а полиция следит за порядком. В парковой части Мариинского дворца поставили большие белые буквы ЗЕ. Видео в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. "Уже центр перекрыт, очень многое перекрыто. Проехать сюда сложно", - рассказал он. На входе во внутренний дворик Мариинского дворца у журналистов проверяют аккредитацию, после чего меряют температуру и просят продезинфицировать руки антисептиком. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события. После этого им выдают одноразовые маски, если они пришли без своих. Журналистам выдают перчатки. Фото: "Страна" Также просят обязательно надеть одноразовые перчатки, хотя многим журналистам они мешают выполнять рабочие обязанности из-за плохого срабатывания сенсора экрана техники на перчатки. На сцене, установленной для Зеленского, стоит столик, за ним флаг Украины и инсталляция с надписью "Зе!". Для СМИ во дворике стоит около 70 стульев и установлено место для операторов. Никакого навеса от дождя во дворике не предусмотрено ни для Зеленского, ни для журналистов. В то же время идет умеренный дождь. Пресс-конференция Зеленского По словам пресс-службы, если дождь усилится, то место проведения пресс-конференции будет перенесено внутрь Мариинского дворца, однако пока этот вариант не рассматривается. Пока большинство присутствующих дожидаются начала пресс-конференции, которая должна стартовать в 10:30, под елками, прячась от дождя. Несмотря на дождь журналистов угощают чаем, кофе и бутербродами. Зона фуршета Пресс-конференция будет проходить под открытым небом. Как сообщали Українські Новини, год назад состоялась инаугурация Зеленского. Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию с пресс-конференции.