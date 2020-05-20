Журналістів на пресконференцію Зеленського пропускають в масках і рукавичках

В парку Маріїнського палацу повним ходом йде підготовка до пресконференції Володимира Зеленського з нагоди року президентства.



Освітлювачі вибудовують свіло, працівники комунальних служб прибирають територію, а поліція стежить за порядком.

На вході у внутрішній дворик Маріїнського палацу у журналістів перевіряють акредитацію, після чого вимірюють температуру і просять продезінфікувати руки антисептиком. Про це передає кореспондент Українських Новин з місця події.

Після цього їм видають одноразові маски, якщо вони прийшли без своїх.

Журналістам видають рукавички. Фото: "Страна"

Також просять обов'язково надіти одноразові рукавички, хоча багатьом журналістам вони заважають виконувати робочі обов'язки через погане спрацьовування сенсора екрану техніки на рукавички.



На сцені, встановленій для Зеленського, стоїть столик, за ним прапор України і інсталяція з написом "Зе!".



Для ЗМІ у дворику стоїть близько 70 стільців і встановлено місце для операторів.



Ніякого навісу від дощу у дворику не передбачено ні для Зеленського, ні для журналістів.



Водночас йде помірний дощ.

Прес-конференція Зеленського

Зі слів пресслужби, якщо дощ посилиться, то місце проведення пресконференції буде перенесено всередину Маріїнського палацу, проте поки цей варіант не розглядається.



Поки більшість присутніх чекають початку пресконференції, яка повинна стартувати о 10:30, під ялинками, ховаючись від дощу.

Незважаючи на дощ журналістів пригощають чаєм, кавою та бутербродами.

Зона фуршету

Як повідомляли Українські Новини, рік тому відбулася інавгурація Зеленського.