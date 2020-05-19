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19 мая 2020, вторник, 11:05 1101
Силовые структуры 2020-05-19T13:15:03+03:00
Українські Новини
Три развлекательных заведения получили админпротоколы за работу на карантине

Три развлекательных заведения получили админпротоколы за работу на карантине

Ольга Фандорина
Карантин, Протоколы, Штрафы за нарушение карантина, Нарушение карантина
Нарушение карантина в ночном клубе
Нарушение карантина в ночном клубе "Queen". Фото: alenka.marmeladka

Полиция Киева составила 3 административных протокола за работу развлекательных заведений на карантине, который будут смягчать с 22 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Вчера во время мониторинга сети Интернет обнаружено информацию о работе нескольких ночных клубов в столице вопреки требованиям карантина. В результате проверки и отработки этой информации столичные полицейские на должностных лиц этих учреждений составили 3 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Печерском и Шевченковском районах Киева", - сказано в нем.

Отмечается, что правонарушителям грозит наказание в виде штрафа от 34 до 170 тыс. гривен.

Ранее СМИ сообщали, что ночной клуб Queen проводит вечеринки, несмотря на карантин.

Как сообщали Українськi Новини, планируется, что второй этап смягчения карантина, который намерены внедрить с 22 мая, коснется спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого тестирования (ВНО).

Тем временем 18 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 260 до 18 876, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 548 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 20%, количество новых летальных случаев - на 38,1%.

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