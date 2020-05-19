Нацбанк возобновит реализацию нумизматической продукции с 25 мая

Национальный банк, который ввел в обращение новые монеты, намерений возобновить реализацию нумизматической продукции с 25 мая. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини. "Национальный банк с 25 мая 2020 планирует начать постепенную реализацию, в том числе банкам-дистрибьюторам, нумизматической продукции, которая введена в оборот с мая этого года", - говорится в сообщении. В связи с этим банкам-дистрибьюторам предложено разместить на своих официальных интернет-страницах информацию о реализации такой продукции. Продажа нумизматической продукции подразделением НБУ планируется осуществляться по следующему графику: с 25 мая возобновится реализация не выполненных по состоянию на 18 марта заказов, осуществленных через систему "оnline-заказ" на странице НБУ: на нумизматическую продукцию предыдущих годов выпуска, реализация будет осуществляться в течение 5 рабочих дней, на памятные монеты из серебра и нейзильбера "Золочевский замок", реализация будет осуществляться в течение 5 рабочих дней. Указывается, что в период с 25 мая по 1 июня реализация другой нумизматической продукции через кассы подразделения осуществляться не будет (в том числе заказанной через систему "оn-line"). С 1 июня НБУ начнет реализацию невыполненных заказов на наборы "Монеты Украины 2019", которые были актуальны и не были выкупленны по состоянию на 18 марта 2020 года, продажа которых продлится 28 календарных дней. С 9 июня начнется реализация заказных памятных монет "75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", которая продлится 35 календарных дней. С 15 июня будет осуществляться реализация заказных памятных монет "1075 лет со времени правления княгини Ольги", которая продлится 35 календарных дней. НБУ также обращает внимание, что подразделение Нацбанка обеспечивать выполнение исключительно оnline-заказов. Для приобретения другой нумизматической продукции предлагаем обращаться в банки-дистрибьюторов: Ощадбанка, Укргазбанка и Радабанка. Как сообщали Українські Новини, в связи с введением профилактических мероприятий для предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной короновирусом, Национальный банк решил приостановить реализацию нумизматической продукции. Кроме того, когда и какие банкноты выйдут из обращения и на что их заменят.