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19 мая 2020, вторник, 12:12 453
Экономика 2020-05-19T13:15:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк возобновит реализацию нумизматической продукции с 25 мая

Нацбанк возобновит реализацию нумизматической продукции с 25 мая

Валерия Драгомирова
НБУ, Реализация, Нумизматическая продукция
Монета 5 гривен. Фото: НБУ
Монета 5 гривен. Фото: НБУ

Национальный банк, который ввел в обращение новые монеты, намерений возобновить реализацию нумизматической продукции с 25 мая.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"Национальный банк с 25 мая 2020 планирует начать постепенную реализацию, в том числе банкам-дистрибьюторам, нумизматической продукции, которая введена в оборот с мая этого года", - говорится в сообщении.

В связи с этим банкам-дистрибьюторам предложено разместить на своих официальных интернет-страницах информацию о реализации такой продукции.

Продажа нумизматической продукции подразделением НБУ планируется осуществляться по следующему графику: с 25 мая возобновится реализация не выполненных по состоянию на 18 марта заказов, осуществленных через систему "оnline-заказ" на странице НБУ: на нумизматическую продукцию предыдущих годов выпуска, реализация будет осуществляться в течение 5 рабочих дней, на памятные монеты из серебра и нейзильбера "Золочевский замок", реализация будет осуществляться в течение 5 рабочих дней.

Указывается, что в период с 25 мая по 1 июня реализация другой нумизматической продукции через кассы подразделения осуществляться не будет (в том числе заказанной через систему "оn-line").

С 1 июня НБУ начнет реализацию невыполненных заказов на наборы "Монеты Украины 2019", которые были актуальны и не были выкупленны по состоянию на 18 марта 2020 года, продажа которых продлится 28 календарных дней.

С 9 июня начнется реализация заказных памятных монет "75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", которая продлится 35 календарных дней.

С 15 июня будет осуществляться реализация заказных памятных монет "1075 лет со времени правления княгини Ольги", которая продлится 35 календарных дней.

НБУ также обращает внимание, что подразделение Нацбанка обеспечивать выполнение исключительно оnline-заказов.

Для приобретения другой нумизматической продукции предлагаем обращаться в банки-дистрибьюторов: Ощадбанка, Укргазбанка и Радабанка.

Как сообщали Українські Новини, в связи с введением профилактических мероприятий для предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной короновирусом, Национальный банк решил приостановить реализацию нумизматической продукции.

Кроме того, когда и какие банкноты выйдут из обращения и на что их заменят. 

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