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20 мая 2020, среда, 06:30 333
Финансы 2020-05-20T08:15:02+03:00
Українські Новини
Программой "Доступные кредиты 5-7-9%" воспользовались почти 500 предпринимателей. Кто активнее всего оформляет

Программой "Доступные кредиты 5-7-9%" воспользовались почти 500 предпринимателей. Кто активнее всего оформляет займы

Кира Молчанова
Кредит, Кредитование, Предприниматель, Доступные кредиты 5-7-9%
Кредиты Фото: pixabay
Кредиты Фото: pixabay

Банки выдали 462 кредиты на 283,5 млн гривен в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, предают Українські Новини.

"462 кредита на общую сумму 283,5 млн гривен и 9 банков-партнеров. Таковы результаты реализации госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" по состоянию на 15 мая", - говорится в сообщении.

Указывается, что наиболее подготовленными к этой госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса оказались аграрии - 57% кредитов были выданы сельхозпредприятиям.

Также активными заемщиками являются представители из сферы торговли и производства (17%).

На третьем месте — промышленники (6% кредитов были выданы для предпринимателей, занимающихся промышленной переработкой).

В региональном разрезе наиболее действенной программа "Доступные кредиты 5-7-9%" оказалась в Кировоградской (9%), Винницкой (9%), Полтавской (7%), Черкасской (6%) и Хмельницкой областях (6%).

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров расширил функционал программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Максимальный размер льготного кредита для бизнеса под 5-7-9% вырастет до 2 млн гривен.

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