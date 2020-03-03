Максимальный размер льготного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн гривен

Максимальный размер льготного кредита для бизнеса под 5-7-9%, который расчитан на пять лет, вырастет до 2 млн гривен. Такое решение принял Кабинет Министров, сообщил в своем Tеlegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

Так, Гончарук рассказал об увеличении максимального раз мера кредита.

"А для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн", - заявил премьер.

Кроме этого, в правительстве решили распространить действие этих льготных кредитов не только на создание бизнеса, но и на покупку коммерческой недвижимости (офисов, производственных помещений и т.п.).

Гончарук отметил, что снижение учетной ставки Национальным банком до 7% годовых должно привести к удешевлению ипотеки в 2020 году.

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Тем временем программа доступного кредитования для предпринимателей "Доступные кредиты 5-7-9" будет работать пять лет, а в будущем может быть расширена.

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