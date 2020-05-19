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19 мая 2020, вторник, 19:55 48
Медицина 2020-05-19T20:45:02+03:00
Українські Новини
Львовские врачи устроили коридор позора для чиновников из-за второго этапа медреформы

Львовские врачи устроили коридор позора для чиновников из-за второго этапа медреформы

Ярина Вацяк
Акция протеста, Медики, Второй этап медреформы
Акция протеста львовских врачей. Скриншот видео Facebook/Светлана Косик
Акция протеста львовских врачей. Скриншот видео Facebook/Светлана Косик

Сотрудники львовского противотуберкулезного диспансера, которые могут потерять работу из-за второго этапа медреформы, устроили коридор позора для чиновников местной и центральной власти в то время, как в апреле в Украине зарегистрировано 1 254 случая туберкулеза.

Соответствующее видео записала и выложила в Facebook одна из врачей медучреждения Светлана Косик, пишет "Страна".

"Мы выбирали вас не для того, чтобы вы лишали нас наших рабочих мест. Мы нанимали вас за бюджетные средства не для того, чтобы вы получали миллионные зарплаты и многотысячные премии, а нам не выплачивали даже наши мизерные заработные платы. Вы служите украинским людям. И лишаете их права на достойную медицинскую службу. Лишаете права выбора врача и лечебного учреждения", - сказали врачи.

Медики отмечают, что их амбулаторию закроют по решению Львовского областного совета № 874 от 10.09.2019 года.

"Этим решением предусматривается ликвидация нашего учреждения с массовым высвобождением работников путем присоединения к КНП ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр (Центре легочного здоровья)", - говорят медики, отмечая, что будут уволены 204 человека.

Как рассказали врачи, ранее в ходе оптимизации прекратило существование детское стационарное отделение, его перенесли в упомянутый Центр легочного здоровья. Теперь оно расположено в корпусе, где находятся стационарные отделения для взрослых, в которых "лечатся больные с бактериовыделением, с широкой лекарственной устойчивостью, и пациенты с сочетанием ТБ / ВИЧ инфекцией, что представляет реальную угрозу для детей".

"У детей нет условий для обучения, прогулок на свежем воздухе. Помещение же нашего стационарного детского отделения планируется продать, поскольку оно расположено в сосновом лесу на окраине города на территории площадью 7,18 гектаров. По нашему мнению, именно с целью реализации этого объекта и затеяна так называемая реформа противотуберкулезной службы в г. Львове", - заявляет коллектив.

По их словам, без этого объяснения решение облсовета кажется странным и нелогичным, ведь диспансер успешно справляется с задачей амбулаторного ведения (диагностика, лечение, профилактика) больных туберкулезом и контактных лиц. Для этого есть квалифицированный персонал и соответствующее материально-техническая база.

Как сообщали Українські Ноивини, Владимир Зеленский раскритиковал второй этап медреформы.

Ранее в Черновицкой области закрыли три противотуберкулезных санатория для детей и взрослых. 

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