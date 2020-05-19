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19 мая 2020, вторник, 19:08 203
Общество 2020-05-19T21:00:03+03:00
Українські Новини
В Кабмине хотят запустить кинотеатры и концертные залы с 1 июля

В Кабмине хотят запустить кинотеатры и концертные залы с 1 июля

Кира Молчанова
Театр, Кинотеатр, Министерство культуры, Министерство культуры Украины, ослабление карантина
Кинотеатр. Фото: inmsk.ru
Кинотеатр. Фото: inmsk.ru

Кинотеатры и концертные залы вместе со всей культурной сферой могут заработать на предпоследнем этапе выхода из карантина — с 1 июля.

Об этом в комментарии hromadske рассказала исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко.

"В целом, мы рассчитывали, что с 1 июля будут сняты ограничения. Но эти наши расчеты и горизонт планирования полностью зависит от той эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве", - рассказала она.

Фоменко уточнила, что 1 июля — это примерная дата, а точные сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.

По ее словам, нормальная работа культурных институтов может начаться только в случае снятия полных ограничений на проведение массовых мероприятий.

По ее словам, фестивали под открытым небом будет проводить проще. Но при организации мероприятий в герметичных помещениях типа театров, кинотеатров и филармоний, нужно думать о здоровье граждан.

Как сообщали Українськi Новини, планируется, что второй этап смягчения карантина, который намерены внедрить с 22 мая, коснется спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого тестирования (ВНО).

Министерство здравоохранения планирует разрешить открыть пляжи для посещения, но с соблюдением дистанции и с медицинскими масками.

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