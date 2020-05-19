Детсады в Киеве откроются через две недели после решения Кабмина, - Кличко

Кабинет Министров намерен разрешить работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая, м эр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявляет, что городской власти потребуется 10-14 дней для проверки детских садов на соответствие противоэпидемическим требованиям перед их открытием.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24», передают Українськi Новини.

"Нам нужно будет приблизительно 10 дней - 2 недели для того, чтобы проверить все детские сады и открыть их", - сказал Кличко.

Он отметил, что со смягчением карантинных ограничений многие граждане будут возвращаться к работе и становится актуальным возобновление работы детских садов.

Мэр подчеркнул, что решение о начале работы детских садов должен принять Кабинет Министров и также предоставить протокол, регламентирующий требования к детсадам по противоэпидемическим мерам.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин намерен разрешить работу детсадов с 25 мая.

Тем временем, родители намерены пикетировать Кабмин с требованием открыть детсады.