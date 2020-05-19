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19 мая 2020, вторник, 18:31 14
Транспорт 2020-05-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
В Европе из-за коронавирусного кризиса обвалился рынок авто

В Европе из-за коронавирусного кризиса обвалился рынок авто

Ярина Вацяк
Евросоюз, Автомобили, Авторынок, продажи автомобилей
Авто. ото: pexels
Авто. ото: pexels

В Европейском Союзе в апреле зарегистрировали более 270 тысяч новых автомобилей, что на 76,3 процента меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года в то время, как во время карантина в Украине новые коммерческие автомобили покупали почти в 2 раза меньше.

Об этом сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей Acea во вторник, 19 мая, пишет DW.

В нем отмечается, что количество регистраций уменьшилось в январе и феврале, в марте она упала вдвое, а в апреле - спад стал еще глубже вследствие обострения вызванной новым коронавирусным кризисом.

Большинство автосалонов были закрыты, а заводы приостановили изготавливать машины в течение всего апреля. В результате каждый из 27 рынков стран ЕС зафиксировал значительные снижения объемов продаж автомобилей. Худший спад зарегистрировали в Италии (минус 97,6 процента) и Испании (минус 96,5 процентов). Франция также пережила обвал продаж новых машин на 88,8 процента.

В Германии количество новых регистраций уменьшилась на 61,1 процента. В частности, группа Volkswagen в апреле зафиксировала снижение на 72,7 процента, Daimler - на 78,8 процента, а падение продаж машин группы BMW составило 65,3 процента.

Французские автопроизводители Renault и PSA потеряли почти 80 процентов, итальянско-американский автомобильный производитель Fiat-Chrysler - почти 90 процентов.

Согласно данным Acea, уменьшение количества новых регистраций в странах ЕС с начала года составило 38,5 процента - всего зарегистрировано 2,75 миллиона автомобилей.

С начала года спрос на автомобили в странах ЕС уменьшился почти на 40 процентов, всего было зарегистрировано 2,75 миллионов приобретенных европейцами машин.

Как сообщали Україснькі Новини, в марте, за первую неделю карантина, продажа новых легковых авто выросла на 74%.

Также в начале апреля регистрация новых автомобилей упала на 64%.

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