"Центрэнерго" недополучила почти 1 млрд гривен из-за продажи электроэнергии по заниженной цене

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" недополучила 847 млн гривен дохода из-за продажи электроэнергии по ценам ниже, чем на рынке "на сутки вперед" (РСВ).

Об этом говорится в мониторинговом отчете немецкого проекта Low Carbon Ukraine (LCU), передают Українські Новини.

"Центрэнерго" за период июль 2019 года - февраль 2020 года недополучила 847 млн гривен дохода. В среднем это можно представить как цену на РСВ со скидкой в 141 гривна/МВт-ч, или 11%", - говорится в нем.

Кроме того, согласно отчету, цены продажи электроэнергии на "Украинской энергетической бирже" свидетельствуют о том, что в среднем частные компании продавали электроэнергию по ценам выше, чем на РСВ, тогда как "Центрэнерго" большую часть времени торговали по ценам ниже, чем на РСВ.

"Логичным объяснением была бы низкая конкуренция во время аукционов "Центрэнерго" и высокая конкуренция на частных торгах. Однако это на самом деле не так. "Центрэнерго" обычно объявляет очень высокие стартовые цены и высокие требования к финансовым гарантиям для участников аукциона", - подчеркнули в LCU.

Как сообщали Українські Новини, контролируемое Коломойским "Центрэнерго" не вернуло госшахтам 470 млн гривен.

Также Коломойский использует "Центрэнерго" в своих интересах, нанося ущерб государству.