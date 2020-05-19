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19 мая 2020, вторник, 15:38 10
Технологии 2020-05-19T16:30:01+03:00
Українські Новини
Военные США ищут разработчика искусственного интеллекта для боевых беспилотников

Военные США ищут разработчика искусственного интеллекта для боевых беспилотников

Елизавета Кесельман
ВВС США, Беспилотник, Разработка искусственного мозга, Военные силы США
Беспилотник XQ-58A
Беспилотник XQ-58A "Валькирия" Фото: Afmc.af.mil

После того, как в понедельник, 18 мая, в Соединенных штатах, с космодрома на мысе Канаверал запустили тяжелую ракету-носитель Atlas 5, на днях, военно-воздушные силы США совместно с исследовательской лабораторией ВВС объявили тендер на разработку систем искусственного интеллекта для боевых беспилотников. Об этом передает Flightglobal.

В частности, американские военные реализуют программу Skyborg на протяжении последних нескольких лет. В рамках тендера предполагается разработка прототипов программно-аппаратного комплекса, который позволит штурману в двухместном истребителе управлять одновременно несколькими ведомыми беспилотниками. 

Программное обеспечение системы должно выполняться по модульному принципу. Это означает, что дополнительные функции можно при необходимости добавлять в систему благодаря загрузке новых модулей, а не полному обновлению "прошивки". ВВС США планируют принять на вооружение беспилотных ведомых и новую систему управления не раньше 2023 года.

Каждому победителю тендера предоставят контракт на $400 млн с неограниченной доставкой необходимого оборудования.

Как сообщали Українські Новини, в феврале текущего США запустили американско-украинскую ракету "Антарес" для доставки груза на МКС.

Кроме того, США запустили крылатую ракету "Томагавк" из Калифорнии.

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