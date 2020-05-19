Военные США ищут разработчика искусственного интеллекта для боевых беспилотников

После того, как в понедельник, 18 мая, в Соединенных штатах, с космодрома на мысе Канаверал запустили тяжелую ракету-носитель Atlas 5, на днях, военно-воздушные силы США совместно с исследовательской лабораторией ВВС объявили тендер на разработку систем искусственного интеллекта для боевых беспилотников. Об этом передает Flightglobal.

В частности, американские военные реализуют программу Skyborg на протяжении последних нескольких лет. В рамках тендера предполагается разработка прототипов программно-аппаратного комплекса, который позволит штурману в двухместном истребителе управлять одновременно несколькими ведомыми беспилотниками.

Программное обеспечение системы должно выполняться по модульному принципу. Это означает, что дополнительные функции можно при необходимости добавлять в систему благодаря загрузке новых модулей, а не полному обновлению "прошивки". ВВС США планируют принять на вооружение беспилотных ведомых и новую систему управления не раньше 2023 года.

Каждому победителю тендера предоставят контракт на $400 млн с неограниченной доставкой необходимого оборудования.

Как сообщали Українські Новини, в феврале текущего США запустили американско-украинскую ракету "Антарес" для доставки груза на МКС.

Кроме того, США запустили крылатую ракету "Томагавк" из Калифорнии.