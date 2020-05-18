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18 мая 2020, понедельник, 14:06 240
Космос 2020-05-18T14:30:01+03:00
Українські Новини
Сегодня в США запустили на орбиту ракету-носитель с военным космопланом

Сегодня в США запустили на орбиту ракету-носитель с военным космопланом

Елизавета Кесельман
ВВС США, NASA, запуск космического корабля, Space, Запуск ракеты

В то время, как NASA успешно вывела на орбиту космический грузовой корабль Cygnus, в понедельник, 18 мая, в Соединенных штатах, с космодрома на мысе Канаверал запустили тяжелую ракету-носитель Atlas 5. Об этом говорится в официальном заявлении американской компании United Launch Alliance (ULA) в Twitter.

В частности, представители компании ULA заявили, что сегодня состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B Военно-воздушных сил США.

 

Отмечается, что запуск ракеты должен был состояться раньше, однако его отложили из-за плохой погоды в районе космодрома.

По информации агентства Space, точная цель запуска космоплана X-37B засекречена, но представители ВВС США отмечают, что одним из приоретов во время космической миссии является проведение ряда научных экспериментов на земной орбите.

По данным портала nasaspaceflight, космоплан X-37B - это многоразовая орбитальная испытательная станция, которая может находиться на низкой околоземной орбите до нескольких лет. Она предназначена для проведения экспериментов в космосе, большинство из которых засекречена.

Как сообщали Українські Новини, в феврале текущего США запустили американско-украинскую ракету "Антарес" для доставки груза на МКС.

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