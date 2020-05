Сегодня в США запустили на орбиту ракету-носитель с военным космопланом

В частности, представители компании ULA заявили, что сегодня состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B Военно-воздушных сил США.

and LIFTOFF of the United Launch Alliance #AtlasV rocket with #USSF7 for the @SpaceForceDoD on a mission dedicated to #AmericaStrong pic.twitter.com/zS2sNhKbsc