Сегодня в США запустили на орбиту ракету-носитель с военным космопланом

В то время, как NASA успешно вывела на орбиту космический грузовой корабль Cygnus, в понедельник, 18 мая, в Соединенных штатах, с космодрома на мысе Канаверал запустили тяжелую ракету-носитель Atlas 5. Об этом говорится в официальном заявлении американской компании United Launch Alliance (ULA) в Twitter.

В частности, представители компании ULA заявили, что сегодня состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B Военно-воздушных сил США.

and LIFTOFF of the United Launch Alliance #AtlasV rocket with #USSF7 for the @SpaceForceDoD on a mission dedicated to #AmericaStrong pic.twitter.com/zS2sNhKbsc — ULA (@ulalaunch) May 17, 2020

Отмечается, что запуск ракеты должен был состояться раньше, однако его отложили из-за плохой погоды в районе космодрома.

По информации агентства Space, точная цель запуска космоплана X-37B засекречена, но представители ВВС США отмечают, что одним из приоретов во время космической миссии является проведение ряда научных экспериментов на земной орбите.

По данным портала nasaspaceflight, космоплан X-37B - это многоразовая орбитальная испытательная станция, которая может находиться на низкой околоземной орбите до нескольких лет. Она предназначена для проведения экспериментов в космосе, большинство из которых засекречена.

Как сообщали Українські Новини, в феврале текущего США запустили американско-украинскую ракету "Антарес" для доставки груза на МКС.