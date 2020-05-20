Партия Вакарчука опустилась на 10-е место в рейтинге популярности

Социологическая группа "Рейтинг" сообщила, что парламентская партия "Голос", лидером которой является народный депутат Святослав Вакарчук, а председателем партии - Кира Рудык, занимает в рейтинге популярности политических сил лишь 10-е место.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в течение 12-13 мая 2020 года.

А именно, партию "Голос" поддерживают 2,1% среди всех респондентов, 2,3% опрошенных, кто будет голосовать и 2,5% - тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором.

Уточним, парламентский рейтинг популярности возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 34% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 15,1%, "Европейская солидарность" - 14,0%, "Батьківщина" - 9,2%, "Сила и честь" - 4,7% и Радикальную партию - 4,0%.

Примерно по 3% готовы поддержать "Партию Шария", "Украинскую стратегию Гройсмана" и "Свободу".

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборочная совокупность: 3 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 1,8%.

Напомним, Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют. А именно в тройку политиков, не пользующихся доверием населения, входят бывший Президент Украины Петр Порошенко, председатель партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Как сообщали Українські Новини, Вакарчук скрывал доходы от зарубежной концертной деятельности. Певец уклонялся от уплаты налогов в государственный бюджет Украины с помощью офшорных компаний и швейцарского банка.