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  • Членами набсоветов госкомпаний разрешат быть только гражданам Украины, - законопроект
19 мая 2020, вторник, 14:31 130
Экономика 2020-05-19T16:15:02+03:00
Українські Новини
Членами набсоветов госкомпаний разрешат быть только гражданам Украины, - законопроект

Членами набсоветов госкомпаний разрешат быть только гражданам Украины, - законопроект

Григорий Яковенко
Набсовет, Украинское гражданство, Государственные компании, Член Набсовета
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

37 депутатов предлагают Верховной Раде разрешить быть членами наблюдательных советов государственных компаний только гражданам Украины.

Соответствующий законопроект №3487 был зарегистрирован в Раде 15 мая, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, депутаты предлагают законодательно закрепить такие требования к кандидатам в члены набсоветов государственных предприятий, единственным акционером которых является государство: гражданин Украины, который на момент назначения достиг 21-летнего возраста; на протяжении последних 5 лет проживает на территории Украины; владеет государственным языком.

"Необходимость такого регулирования связана с тем, что набсовет госпредприятия является органом, осуществляющим защиту прав государства, и в пределах компетенции, определенной уставом и законом, контролирует и регулирует деятельность руководителя предприятия. Учитывая то обстоятельство, что большинство госпредприятий имеют стратегический характер, а их функционирование опосредованно влияет на экономическую безопасность и стабильность государства, необходимо обеспечить деятельность набсоветов таким образом, чтобы она соответствовала интересам государства и общества", - отмечается в пояснительной записке.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин ограничил зарплату членов набсоветов госкомпаний до конца карантина.

При этом, в карантин Приватбанк выплатил членам набсовета полумиллионные гонорары.

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