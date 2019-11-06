В Грузии с горы Казбек спустили более 20 тонн мусора

В Грузии из подножья горы Казбек (Мкинварцвери) с высоты 3 653 метров собрали и вывезли более 20 тонн мусора, где образовалась стихийная свалка из-за массового посещения туристами горы. Мусор убирали активисты и сотрудники приграничной полиции и многочисленные добровольцы, а также представители районных администраций Мцхета-Мтианети и Казбеги по инициативе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, пишут "Новости Грузии". Свалка у подножья горы Казбеги появилась около шести лет назад и находилась на территории лагеря для восхождения на вершину близ частной метеостанции Бетлеми (Бетлемис кохи). "Мы смогли очистить территорию от основного мусора. Работать на месте было сложно из-за довольно сильного ветра, который разносит мусор. Физически очистить от мусора всю территорию подножья невозможно. Представьте: Кавказский хребет, скалистая местность, даже дышать на такой высоте сложно, и это осложняет работу. Все пришлось сделать вручную – машины помогали только потом, на более доступной для техники территории", — отметили в министерстве. В министерстве подчеркнули, что ведомству необходима помощь общественности для эффективного контроля за ситуацией не только в Национальном парке Казбеги, но и по всей стране. Общая площадь Национального парка Казбеги 78 543,4 га. 35% национального парка занимают лесные массивы. Остальная территорию представляет собой скалистую местность, альпийские пастбища, морены, ледники. Эта местность является местом обитания уникальных видов птиц и животных. Самая низкая точка Национального парка Казбеги находится на высоте 1 400 метров над уровнем моря. С 15 января 2015 года в Грузии вступил в силу Кодекс управления отходами, согласно которому, ужесточен контроль за соблюдением чистоты на улице и выросли штрафы за выброс мусора в неположенном месте. [gallery-6076] Как сообщали Українські Новини, на Эверест отправляли экспедицию из Непала для уборки мусора от альпинистов. За две недели 14 волонтеров собрали на Эвересте три тонны мусора. Кроме того, тела сотен альпинистов, пытавшихся покорить Эверест, появились из-под снега из-за таяния ледников.