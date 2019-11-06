В Грузии с горы Казбек спустили более 20 тонн мусора

В Грузии из подножья горы Казбек (Мкинварцвери) с высоты 3 653 метров собрали и вывезли более 20 тонн мусора, где образовалась стихийная свалка из-за массового посещения туристами горы.

Мусор убирали активисты и сотрудники приграничной полиции и многочисленные добровольцы, а также представители районных администраций Мцхета-Мтианети и Казбеги по инициативе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, пишут "Новости Грузии".

Свалка у подножья горы Казбеги появилась около шести лет назад и находилась на территории лагеря для восхождения на вершину близ частной метеостанции Бетлеми (Бетлемис кохи).

"Мы смогли очистить территорию от основного мусора. Работать на месте было сложно из-за довольно сильного ветра, который разносит мусор. Физически очистить от мусора всю территорию подножья невозможно. Представьте: Кавказский хребет, скалистая местность, даже дышать на такой высоте сложно, и это осложняет работу. Все пришлось сделать вручную – машины помогали только потом, на более доступной для техники территории", — отметили в министерстве.

В министерстве подчеркнули, что ведомству необходима помощь общественности для эффективного контроля за ситуацией не только в Национальном парке Казбеги, но и по всей стране.

Общая площадь Национального парка Казбеги 78 543,4 га. 35% национального парка занимают лесные массивы. Остальная территорию представляет собой скалистую местность, альпийские пастбища, морены, ледники. Эта местность является местом обитания уникальных видов птиц и животных.

Самая низкая точка Национального парка Казбеги находится на высоте 1 400 метров над уровнем моря.

С 15 января 2015 года в Грузии вступил в силу Кодекс управления отходами, согласно которому, ужесточен контроль за соблюдением чистоты на улице и выросли штрафы за выброс мусора в неположенном месте.