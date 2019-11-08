Завод по сжиганию мусора построят в Краматорске

Донецкая область намерена построить мусоросжигательный завод в Краматорске (административный центр Донецкой области Украины с 11 октября 2014 года). Об этом говорится в сообщении Донецкой областной государственной администрации, передают Українськi Новини. По данным ведомства, намерение о строительстве завода озвучил директор департамента экологии и природных ресурсов обладминистрации Сергей Натрус на национальном форуме "Обращение с отходами: законодательство, экономика, технологии" в Святогорске (Донецкая область). "Мы успешно развиваем сеть региональных полигонов твердых бытовых отходов, начинаем создание сети мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций по всей области. Хочу отметить, что наша конечная цель - создание современного мусоросжигательного завода в Краматорске", - сказал он. Планируется, что завод будет сжигать до 150 тыс. тонн мусора в год. При этом тепло от производства будет использоваться для хозяйственных нужд. На данный момент идет разработка проекта строительства и поиск источников финансирования. Как сообщали Українськi Новини, единственный в Украине столичный мусоросжигательный завод "Энергия" приостановил прием мусора и закрылся на ремонт. Тем временем французы попытаются решить "мусорную" проблему Львова.