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08 ноября 2019, пятница, 20:21 53
Экономика 2019-11-08T20:37:01+02:00
Українські Новини
Завод по сжиганию мусора построят в Краматорске

Завод по сжиганию мусора построят в Краматорске

Мусор, Завод, Краматорск, Мусоросжигательный завод
Мусор. Фото: pixabay
Мусор. Фото: pixabay

Донецкая область намерена построить мусоросжигательный завод в Краматорске (административный центр Донецкой области Украины с 11 октября 2014 года).

Об этом говорится в сообщении Донецкой областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, намерение о строительстве завода озвучил директор департамента экологии и природных ресурсов обладминистрации Сергей Натрус на национальном форуме "Обращение с отходами: законодательство, экономика, технологии" в Святогорске (Донецкая область).

"Мы успешно развиваем сеть региональных полигонов твердых бытовых отходов, начинаем создание сети мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций по всей области. Хочу отметить, что наша конечная цель - создание современного мусоросжигательного завода в Краматорске", - сказал он.

Планируется, что завод будет сжигать до 150 тыс. тонн мусора в год. При этом тепло от производства будет использоваться для хозяйственных нужд.

На данный момент идет разработка проекта строительства и поиск источников финансирования.

Как сообщали Українськi Новини, единственный в Украине столичный мусоросжигательный завод "Энергия" приостановил прием мусора и закрылся на ремонт.

Тем временем французы попытаются решить "мусорную" проблему Львова.

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