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04 ноября 2019, понедельник, 18:34 66
Общество 2019-11-04T18:34:10+02:00
Українські Новини
На Закарпатье может случится мусорный коллапс

На Закарпатье может случится мусорный коллапс

Мусор, Закарпатье, мусорная свалка
Мусорный полигон в Подгорцах. Фото: tsn.ua
Мусорный полигон в Подгорцах. Фото: tsn.ua

Закарпатью угрожает мусорный коллапс - свалки заполнены на 85% или исчерпали свой ресурс, заявил губернатор области Игорь Бондаренко, сообщает 4 ноября официальный сайт облгосадминистрации.

"На сегодня сложилась критическая ситуация на полигонах и свалках области, поскольку почти во всех населенных пунктах они исчерпали свои мощности и заполнены на 80-85%", - сказал чиновник.

По информации первого заместителя председателя ОГА Ивана Дурана, в области ежегодно накапливается 1256 тыс. Куб. м или 298 тонн ТБО, а за последние годы наблюдается тенденция к его росту.

По словам председателя ОГА, критическая ситуация на полигоне твердых бытовых отходов в городе Ужгороде.

Для решения мусорной проблемы нашли три участка для размещения полигонов или строительства мусороперерабатывающего завода.

"Всем землякам следует понять, наконец, что утилизация отходов - это вопрос безопасности не кого-то отдельно, или какого-либо населенного пункта, это вопрос безопасности всего Закарпатья", - сказал председатель ОГА.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет принял решение о проведении конкурса на строительство системы дегазации Грибовицкой свалки, которая позволит добывать с полигона бытовых отходов газ.

Также 20 декабря Львовский горсовет утвердил получение кредита на €35 млн на строительство во Львове мусороперерабатывающего завода и рекультивацию Грибовицкой свалки.

В сентябре львовский мусор снова сбросили в запрещенном месте.

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