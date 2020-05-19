Прокуратура начала расследовать вспышку коронавируса в одном из супермаркетов Ужгорода

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по факту вспышки коронавируса в одном из торговых заведений в Ужгороде.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Дело открыто по информации СМИ о вспышке инфекции COVID-19.

В частности, в информации СМИ говорится, что несмотря на заболевание шести работников данного заведения, супермаркет и дальше продолжает работать.

В рамках следствия правоохранители, с привлечением соответствующих специалистов, проверяют состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном учреждении, а также приняты меры для предотвращения распространения инфекции среди работников магазина и жителей Ужгорода.

Расследование проводиться по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Досудебное расследование поручено полиции.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве третий день подряд уменьшается число новых инфицированных коронавирусом.

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что разные этапы смягчения карантина запланированы на 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня, когда должны запустить авиасообщение.