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19 мая 2020, вторник, 13:43 362
Происшествия 2020-05-19T13:45:01+03:00
Українські Новини
На Индию надвигается сильнейший шторм за десять лет. Эвакуированы более миллиона людей

На Индию надвигается сильнейший шторм за десять лет. Эвакуированы более миллиона людей

Елизавета Кесельман
Шторм, Индия, Циклон, стихийное бедствие
Ураган. Фото: pixabay.com
Ураган. Фото: pixabay.com

На восточные берега Индии надвигается один из самых сильных тропических циклонов за десятилетие под названием "Афман". Правительство объявило скорейшую эвакуацию граждан, проживающих в опасных районах. По подсчетам, эвакуировать должны более миллиона жителей. Об этом передает Aljazeera.

Отмечается, что по данным управления погоды Индии, сила ветра будет достигать 265 км/ч. Сам же шторм достигнет Бенгальского залива уже этой ночью. Как заявили метеорологи, это может быть один из самых сильных штормов, которые обрушаться на Индию за последние 10 лет.

При этом отмечается, что эвакуация людей происходит в местах, которые были определены как карантинные центры для больных коронавирусом и контактных лиц.

"У нас осталось всего около шести часов, чтобы эвакуировать людей с их домов, и мы также должны соблюдать норм социального дистанцирования... Циклон может смыть тысячи хижин и весь урожай", - сказал представитель федерального управления по борьбе со стихийными бедствиями.

Поезда, курсирующие по маршруту вероятного следования циклона, также изменили маршруты.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести.

Кроме того, мощный шторм "Сабина" нанес Германии ущерб на 675 миллионов евро.

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