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18 февраля 2020, вторник, 20:53 24
Европа 2020-02-18T20:54:14+02:00
Українські Новини
Мощный шторм "Сабина" нанес Германии ущерб на 675 миллионов евро

Мощный шторм "Сабина" нанес Германии ущерб на 675 миллионов евро

Валерия Драгомирова
Шторм, Шторм Сабина, Ущерб, Германия
Ураган из космоса (иллюстрация). Фото: NASA
Ураган из космоса (иллюстрация). Фото: NASA

В то время как мощный шторм "Ciara" забрал уже 8 жизней в Европе, ущерб, нанесенный штормом "Сабина" в Германии, составил 675 миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По данным страховых компаний, из общей суммы "600 миллионов евро будут выплачены за поврежденные здания, имущество, а также коммерческие и промышленные предприятия" примерно в 500 000 случаев.

Еще 75 млн евро будут выплачены по 40 000 заявок за поврежденные автомобили другие транспортные средства. Ущерб от шторма "Сабина" стала шестым по величине для страховщиков с 2002 года.

Хуже всего был ураган "Кирилл", обрушившийся на Германию в 2007 году и тогда ущерб составил 3 миллиарда евро.

Помимо финансовых последствий, последний шторм, который сильнее всего ударил по Германии 10 и 11 февраля, привел к серьезным травмам как минимум трех человек и вынудил оператора железной дороги Deutsche Bahn закрыть междугородные рейсы.

Сотни авиарейсов были также отменены в нескольких крупнейших аэропортах страны.


Как сообщали Українські Новини, в Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести. 

Ранее на Францию, Испанию и Португалию обрушился ураган: погибли 8 человек.

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