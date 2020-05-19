Київське метро готується до запуску: в підземці проводять розмітку дистанції

Після того, як Кабінет міністрів планує дозволити відновити роботу метро, у київській підземці почали наносити позначки дотримання дистанції між пасажирами. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

У київському метрополітені біля кас, турнікетів і на платформі почали наносити позначки для дотримання дистанції між пасажирами.

"Всі розуміють, що нам вкрай необхідно відновлювати і роботу метрополітену. Тому що без цього ми не уникнемо транспортної проблеми в місті. Київ готується до відкриття метро. На станціях там зараз наносять спеціальну розмітку – біля кас, турнікетів, на платформах, щоб нагадувати пасажирам про необхідність дотримуватися дистанції і елементарні правила безпеки", – повідомив мер Києва.

Також Віталій Кличко нагадав, що громадський транспорт Києва працює за системою електронного квитка. Після того, як метрополітен відновить роботу, скористатися метро пасажири зможуть тільки за електронним квитком.

Як повідомляли Українські Новини, в Київській міській державній адміністрації розповіли, як можна буде оплатити проїзд у метро після поновлення роботи.

Також у МОЗ повідомили, що київську підземку зможуть відкрити тільки після того, як зроблять оцінку епідситуації.