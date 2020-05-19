Киянам з нового року хочуть підвищити тариф на воду на 19%

Комунальне підприємство "Київводоканал" ініціює підвищення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 19% до 27,35 гривень/куб. м. з ПДВ на 2021 рік.

Про це йдеться в повідомленні водоканалу, передають Українські Новини.

"Пропозиції ЗАТ "АК "Київводоканал" щодо встановлення на 2021 рік тарифів: встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва в розмірі 27,35 гривень (в т. ч. ПДВ 4,56 гривень) за 1 куб. м, з них 14,74 гривень (в т. ч. ПДВ 2,46 гривень) за 1 куб. м водопостачання; 12,61 гривень (в т. ч. ПДВ 2,10 гривень) за 1 куб. м водовідведення", - сказано в ньому.

Таким чином, тариф на водопостачання може бути підвищений на 9,7%, на водовідведення - на 32%.

Наголошується, що розрахунки планованих на 2021 рік тарифів проведено на підставі і виключно у відповідності з вимогами чинного законодавства та постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг підвищила тариф на водопостачання для компанії "Київводоканал" на 13,6% або на 1,34 гривень/куб. м до 11,2 гривень/куб. м (без ПДВ).

Також був підвищений на 6,3% або на 0,47 гривні/куб. м до 7,96 гривні/куб. м (без ПДВ), тариф на водовідведення.

Крім того, з 12 травня у Києві почали відключати воду через гідравлічні випробування.