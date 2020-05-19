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  • В Израиле создали антикоронавирусную маску, в которой можно есть и пить
19 мая 2020, вторник, 12:31 2151
Мир 2020-05-19T12:45:02+03:00
Українські Новини
В Израиле создали антикоронавирусную маску, в которой можно есть и пить

В Израиле создали антикоронавирусную маску, в которой можно есть и пить

Елизавета Кесельман
Израиль, Изобретение, Маска, Коронавирус
Маска.. Фото: Pixabay
Маска.. Фото: Pixabay

В Израиле, где ранее разработали новый метод считывая данных с компьютера, изобретатели создали специальную антикоронавирусную маску "со всеми удобствами", из которой можно есть и пить, а также посещать рестораны и кафе. Об этом сообщает Reuters.

В частности, маска устроена по принципу велосипедного тормоза. Отмечается, что к маске на проводе подсоединен рычаг. Во время нажатия маска открывается, обнажая рот пользователя. Таким образом можно сделать походы в рестораны менее рискованными и стать похожим на главного героя игры Pack-Man.

Отмечается, что процесс поглощения пищи может быть сложным, если речь идет о мороженом или соусе, но с твердой пищей проблем не будет.

"Маска будет открываться механически путем ручного управления или автоматически, когда вилка приближается к маске. Тогда ты можешь есть, наслаждаться, пить, а когда ты вынимаешь вилку и маска закрывается, ты будешь защищен от вируса и людей, которые сидят рядом с тобой" — рассказал Азаф Гителис, вице-президент компании Avtipus Patents and Inventions, которая разработала чудо-маску.

Компания уже получила патент и планирует как можно быстрее развернуть производство таких масок. Они будут стоить около $3.

Как сообщали Українські Новини, ранее WhatsApp обвинил Израиль во взломе более 1,4 тыс. аккаунтов высокопоставленных чиновников и журналистов.

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