В Житомирском водохранилище опускается уровень воды: могут ввести график водоснабжения

Пока во всей Украине ожидают засуху, в житомирском водохранилище "Отсечное" снова начал опускаться уровень воды. Власть призывает граждан рационально использовать воду. Об этом сообщает Житомирский городской совет.

Как сообщается, в водохранилище в период дождей уровень воды поднялся, но сейчас он вновь начал падать. Так, для сравнения уровень воды 15 апреля составил 2 м 76 см, а на 18 мая он понизился до 2 м 72 см. Отмечается, что показатель падения воды в водохранилище замедляется лишь в дождливые дни. Когда осадки отсутствуют, уровень над трубопроводом продолжает падать из-за испарения и инфильтрации.

Сейчас сотрудники водоканала продолжают перекачивать воду из реки Тетерев в обратную сторону, чтобы пополнить водохранилище. Однако, на этот искусственный способ тратится дополнительно 2000 кВт/ч в день. В жаркий период придется перекачивать втрое больше воды.

Как отмечается, если в водохранилище отметка опустится до критической границы - 2,5 м, то для граждан могут ввести ориентировочный семичасовой график подачи воды.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как из-за заморозков Украина может потерять четверть урожая, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает потери посевных площадей под озимыми культурами от засухи в 2,6% от общей площади или 234 тыс. га.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что из-за аномально теплой зимы и из-за недостатка воды в реках в Украину может придти засуха.